Pochettino: “Servono degli innesti. Stiamo già lavorando per il mercato di gennaio”

Il manager del Chelsea, Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa anticipando che il club interverrà nella prossima finestra di calciomercato: “Siamo già al lavoro per la prossima finestra di gennaio. Allo stesso tempo stiamo anche lavorando per recuperare i nostri giocatori, a partire da Nkunku, che sicuramente ci darà molta più solidità oltre che gol segnati”.