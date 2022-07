Pochettino saluta il PSG: “Auguro il meglio a questo club. Un orgoglio essere stato il capitano e l’allenatore”

Mauricio Pochettino, da poche ore ormai ex allenatore del PSG, ha voluto salutare il club parigino con un post sui social.

Queste le parole dell’argentino: “Voglio augurare il meglio per il futuro a tutto il Psg: la proprietà, la società, i giocatori, tutto lo staff e i tifosi. A Nasser voglio dire grazie per avermi dato l’opportunità di far parte di nuovo della famiglia del PSG. Abbiamo goduto di momenti fantastici e grandi vittorie tutti insieme e, come staff tecnico, da ogni esperienza prendiamo sempre insegnamenti per far avanzare la nostra evoluzione per il futuro. Siamo orgogliosi di finire come campioni in un club che ha significato così tanto per me e la mia famiglia, sia come giocatore e capitano e ora come allenatore”.