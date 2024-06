Pochettino saluta il Chelsea: “Ci sono stati alti e bassi, ma abbiamo sempre creduto in questa squadra”

Mauricio Pochettino saluta il Chelsea L’argentino ha postato su Instagram delle foto del suo periodo al club e ha scritto un messaggio emozionale alla dirigenza dei Blues. “Ai proprietari, ai direttori sportivi, abbiamo apprezzato l’opportunità di tornare in Premier League con questo grande club @Chelsea e per il supporto che ci avete dato, così come da parte di tutti i giocatori, lo staff e i tifosi – grazie. Comprendiamo quanto sia importante questo club di calcio per tutti voi ed è per questo che lavoriamo così duramente per darvi un Chelsea di cui essere orgogliosi. Sono molto soddisfatto del livello raggiunto dalla squadra e del modo in cui i giocatori e lo staff hanno lavorato così duramente per migliorare i loro standard, meritano grande credito e spero che abbiate percepito anche voi quanto hanno fatto bene sul campo.

Sappiamo che ci sono stati alti e bassi ma abbiamo sempre creduto in questa squadra e che saremmo arrivati a un livello costante. Credo che le esperienze di questa stagione e il grande miglioramento che abbiamo visto, spero, renderanno i giocatori più forti per il futuro. È stato un piacere lavorare con tutti loro e apprezziamo i forti legami che abbiamo creato in questo ultimo anno insieme. Voglio augurare a tutti voi il meglio per la prossima stagione e oltre.

È fantastico che abbiamo la possibilità di tornare così presto a Stamford Bridge con @socceraid questo fine settimana e spero che riusciremo a vedere alcuni di voi lì. Spero che tutti voi possiate trascorrere una splendida estate. Un grande abbraccio da parte nostra, MP”.

Foto: Instagram Pochettino