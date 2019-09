Pochettino risponde a Trippier: “Quando è arrivato qui era un giocatore di seconda divisione”

Il trasferimento di Kieran Trippier dal Tottenham all’Atletico Madrid non è passato sottotraccia in queste estate di mercato. Innanzitutto perché si tratta di un giocatore di livello internazionale, secondo poi per le dichiarazioni del terzino giunte qualche giorno dopo, quando aveva parlato della delusione provocata da un colloquio con il suo tecnico, Mauricio Pochettino, che lo aveva spinto a lasciare Londra. A più di una settimana è arrivata la risposta del manager argentino, riportata da The Sun: “Quando è arrivato, era preoccupato di se avrebbe giocato o meno. Gli ho detto di non preoccuparsi, che lo avremmo messo nelle migliori condizioni per esprimersi al suo massimo. Un anno e mezzo più tardi era un titolare, aveva raggiunto la Nazionale e giocato il Mondiale, e ora è all’Atletico Madrid, mentre era in seconda divisione quando ha firmato per noi. Non ho alcun problema con Kieran, ho bellissimi ricordi di lui. Siamo tutti orgogliosi di aver aiutato a raggiungere il suo sogno e un livello al quale non era quando è arrivato al Tottenham. Harry Kane mi ha chiesto se mi fosse arrivato il messaggio di Kieran, dopo le sue dichiarazioni. Gli ho detto di no, perché ho cambiato il mio numero. Forse è per quello che non l’ho ricevuto, oppure perché crede che le sue parole fossero state distorte. Non ne so più niente“.

Foto: AS