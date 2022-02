Pochettino: “Ramos è deluso per la stagione. Ne soffre più di tutti. Io lo aspetterò”

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato alla vigilia della gara di Ligue 1 contro il Saint-Etienne.

Queste le sue parole in merito a Sergio Ramos, che sta vivendo una stagione complessa per via dei molteplici infortuni: “Sergio Ramos? Soffre più di tutti, è deluso e frustrato per la stagione complicata e per i tantissimi infortuni. Stiamo cercando di aiutarlo in tutti i modi, lo staff medico sta facendo di tutto e noi gli diamo supporto morale. Speriamo torni a fare il prima possibile quello che ama. Io lo aspetterò, so che può essere fondamentale soprattutto nelle partite decisive in Champions, dove la sua esperienza può essere un fattore importante”.

Foto: Twitter PSG