Pochettino: “PSG favorito? Non scherziamo. Il Barça con Koeman si è evoluto”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani con il Barcellona in Champions League.

Queste le sue parole: “PSG favorito con il Barça? Non scherziamo. Ho visto l’evoluzione del Barcellona con l’arrivo del nuovo allenatore, Ronald Koeaman. Hanno intrapreso un nuovo percorso e sono entrati in un nuovo capitolo. E’ chiaro che all’inizio magari hanno anche faticato in Liga ma sono una squadra strepitosa che ha ritrovato smalto e hanno un Messi in grande condizione. È una squadra forte con le idee chiare. Sono ottimi giocatori abituati a vincere. È un grande club proprio come il Paris Saint-Germain che non vuole altro che vincere”.

Assenze pesanti: “Si abbiamo assenze pesanti da una parte e dall’altra ma abbiamo rose di grande livello che possono superare chiaramente qualsiasi problematica. Neymar ovviamente è un top giocatore, partite come quelle di domani sono diverse senza una star come lui ma si va avanti e cercheremo di fare del nostro meglio”.

Foto: Twitter PSG