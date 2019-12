Pochettino: “Pronto a valutare tutte le possibilità, ma voglio allenare in Europa”

Una finale di Champions League raggiunta solo pochi mesi fa non è stata un paracadute sufficiente a Mauricio Pochettino per evitare l’esonero. L’ex allenatore del Tottenham è stato sollevato dall’incarico lo scorso 19 novembre. Il tecnico, però, non ha perso entusiasmo e, ai microfoni di Fox Sports Argentina, ha esternato tutta la sua voglia di rimettersi in gioco: “Ho valutato molti club e tanti progetti interessanti, ma ora voglio solo schiarirmi le idee dopo queste stupende stagioni con il Tottenham. Il mio obiettivo rimane quello di allenare in Europa”.

Futuro

“Difficile che io possa ritornare in Argentina, anche se per il bene della mia famiglia non potrei dire di no ad un lavoro qui. Adesso mi serve del tempo per superare l’esonero del Tottenham. Sono tornato nel mio paese per vedere amici e famiglia, ma presto rientrerò in Europa per decidere cosa farò in futuro. Sono giovane e non mi serve tanto tempo per riprendermi, ascolterò tutti i progetti e le opportunità che mi si presenteranno”.

Foto: AS