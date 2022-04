Pochettino: “Possiamo crescere e giocare meglio”

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Prime Video a seguito della vittoria casalinga per 2-1 ottenuta contro il Marsiglia: “Penso che la cosa più importante sia stata la vittoria. Ritengo che possiamo ancora progredire e giocare meglio. Nel primo tempo abbiamo fatto bene e creato tante occasioni. Successivamente, abbiamo dato loro la possibilità di tornare in partita. Poi penso che abbiamo controllato il match e meritato la vittoria.

Siamo quasi campioni? Per il momento non è ancora fatta. Quindici punti di vantaggio sono un buon margine, ma dobbiamo ancora vincere delle partite. Penso che sarà difficile, ma sarà un’opportunità per risparmiare dei giocatori e lanciare dei giovani per il futuro del club. Questo è ciò che sarà importante: mantenere alta la motivazione. Penso che troveremo un modo per motivare i giocatori ad essere competitivi fino alla fine della stagione. Le squadre contro cui giocheremo, inoltre, avranno degli obiettivi da raggiungere“.

Foto: Twitter PSG