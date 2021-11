Pochettino: “Pallone d’Oro a Messi? Non si discute. Ora devono arrivare i titoli con il club”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul settimo Pallone d’Oro vinto da Leo Messi.

Queste le sue parole: “Settimo Pallone d’Oro? Leo se lo meritava assolutamente e non si discute. Posso capire che ci siano delle critiche in altri Paesi ma penso che abbia meritato il premio. E spero che oggi sia il primo giorno sulla strada per un ottavo Pallone d’Oro. Per il club averlo è qualcosa di straordinario. Ora speriamo di vincere tutti insieme anche a livello collettivo qualcosa di importante”.

Foto: Twitter Champions