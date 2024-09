Pochettino, nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti: “Qui per fare qualcosa di storico”

Mauricio Pochettino è ufficialmente da poche ore il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti e ha subito mandato un chiaro messaggio a tutti, motivando così la sua scelta: “Non riguarda solo il calcio, ma il viaggio che questo Paese e questa Nazionale stanno facendo. L’energia, la passione e la voglia di realizzare qualcosa di veramente storico qui: queste sono le cose che mi hanno ispirato”. In una storia su Instagram ha aggiunto: “L’inizio di un nuovo viaggio e io sono veramente entusiasta di farne parte. Rendiamolo indimenticabile per tutti”. Poi il classico video sui social: “Ciao a tutti, sono Mauricio Pochettino e sono molto eccitato per essere diventato il nuovo ct degli USA. È un onore, abbiamo una grande opportunità. Un forte abbraccio”.

Foto: Instagram Pochettino