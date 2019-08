Pochettino: “Non so se Eriksen resterà con noi. E su Mourinho…”

Il Tottenham affronterà domani il Manchester City nella seconda giornata di Premier League e alla vigilia è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Mauricio Pochettino. Il manager degli Spurs, tra le altre cose, si è soffermato sulla situazione di Christian Eriksen, richiesto sul mercato, e sulle parole di José Mourinho, che ha inserito la sua squadra tra le pretendenti al titolo: “Non so se Eriksen resterà con noi. Io devo pensare ad aiutare tutti i giocatori, sostenerli fino a quando dovessero decidere di intraprendere un’altra direzione per la loro carriera. Non mi faccio condizionare dai contratti, per me non fa differenza se un giocatore è in scadenza o ha ancora cinque anni di contratto. Le parole di Mourinho? Lo adoro. È intelligente e alle volte sarcastico, ed è uno fra i migliori allenatori al mondo. Rispetto la sua opinione e lo ringrazio, abbiamo fiducia in noi stessi ma i suoi complimenti ci aiutano a crederci un po’ di più“.

Foto: AS