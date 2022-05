Incalzato in conferenza stampa dalle critiche per la stagione del suo Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ha preferito non scendere sul terreno della disputa: “Non avevo un’opinione quando sono stato accostato a Guardiola e Klopp tra i migliori allenatori e non ho un’opinione oggi che ci sono delle critiche. Non ho nulla da dire“.

Foto: Twitter PSG