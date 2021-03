Pochettino: “Neymar non ce la fa per il Barcellona. Guai a pensare di essere già qualificati”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha commentato in conferenza stampa i temi alla vigilia della sfida contro il Barcellona di domani sera.

Queste le sue parole: “Neymar non ci sarà domani sera. Non può riprendere a giocare per il momento. Non è una decisione, è un fatto, una realtà. Non può giocare. Si è impegnato molto per essere pronto, non solo per questa partita. Tutto lo staff lo ha aiutato, peccato perché era molto motivato ad aiutare la squadra”.

Sul Barcellona: “Pensare di essere già qualificati sarebbe un’autogol clamoroso. Noi dobbiamo pensare a gare per gara, giocare per vincere, come se si partisse da 0-0. Ovvio, abbiamo un ottimo vantaggio, ma a questi livelli, con questi fuoriclasse, un episodio può cambiare l’inerzia di una intera eliminatoria, quindi servirà massima attenzione. Loro sono anche carichi, vogliono dimostrare la loro forza al nuovo presidente, quindi hanno tutto da guadagnare. Da queste parti sono anche consci di quanto accaduto nel 2017 e non ripeteremo quegli errori”.

Foto: Twitter PSG