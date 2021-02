Pochettino: “Neymar e Mbappè resteranno a lungo al PSG”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato a Top of the Foot: “Neymar e Mbappè? Credo che i due giocatori resteranno e per molto tempo in questo club, non ho alcun dubbio. Sono una persona ottimista e credo che il club stia lavorando per far sì che restino con noi. È una sensazione. Ma è anche quello che vedo: Ney e Kylian sono felici. Si stanno divertendo qui, e credo anche che il club stia lavorando per mantenerli. Non sono qui per commentare le frasi di Kylian, ma è stato molto positivo (il fatto che parli, ndr). Suppongo che per tutti i fan del PSG sia stato un bene da parte sua”.

Foto: Sito PSG