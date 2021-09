Pochettino: “Nessuno può essere contento della prestazione. Mbappé? Non sappiamo quanto sia grave”

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha parlato dopo il deludente 1-1 sul campo del Club Brugge all’esordio in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni riportate da BBC Sport: “Nessuno può essere contento della prestazione e del risultato. Eravamo venuti qui per prendere i tre punti, però tanto di cappello al Club Brugge, che è stato più determinato di noi stasera e ha meritato questo pareggio. Il tridente Messi-Mbappé-Neymar? C’è bisogno di tempo per costruire un’intesa. Dobbiamo ancora creare una squadra. Le cose andranno meglio”.

Mbappé come sta?

“Non sappiamo quanto sia grave. I test dovranno chiarirlo, quindi speriamo di avere degli aggiornamenti il prima possibile”.