Pochettino: “Momento complicato, abbiamo troppi infortuni”

Pochettino parla del problema del gol: “È ovvio che al momento non abbiamo abbastanza gol. Nkunku ha dimostrato di poter segnare e si è infortunato nell’ultima partita di pre-campionato. Questo non ha aiutato e abbiamo bisogno di tempo per recuperare Broja. Jackson è giovane e per alcune circostanze diverse non ha ancora inciso. Ieri abbiamo perso Mudryk ed Enzo negli ultimi istanti. Abbiamo troppi infortunati e non ne abbiamo più”.

Foto: twitter Chelsea