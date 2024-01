Pochettino: “Mercato? Speriamo di vincere titoli, non di ingaggiare giocatori”

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato ai canali ufficiali del club, in merito al calciomercato in questa ultima settimana.

Queste le sue parole: “Ci sono troppe voci, giocatori che restano, giocatori che vanno via. Per il momento non ho niente da dire. Stiamo lavorando davvero tanto su diverse cose in vari settori. Comunicheremo quando succede qualcosa. Speriamo di vincere titoli, non di ingaggiare giocatori”.

Foto: facebook Chelsea