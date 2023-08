Pochettino: “Lukaku separato in casa? Scelta non mia ma del club e del calciatore”

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha commentato il caso Lukaku, in conferenza stampa, alla vigilia della gara con il Luton Town, soffermandosi anche sul caso Lukaku, separato in casa con i blues.

Queste le sue parole: “Lukaku? No, non ho parlato con lui. Nel calcio tutto può succedere, ma al momento la situazione resta chiara, quella di quando siamo arrivati, un accordo tra club e giocatore per cercare la miglior soluzione. Se cambierà qualcosa ne parleremo. Scelta mia di metterlo fuori rosa? Assolutamente no. Sono stati il club e il calciatore a decidere questa situazione, una che ho trovato quando sono arrivato, che conoscevo bene ma su cui non ho potere. Se tu giocatore vuoi cambiare, e il club vuole cambiare, non spetta a me muovermi per modificare le cose. Sono il giocatore e il club a dovermi dire che le cose sono cambiate: fino a quando qualcuno non mi dirà diversamente, io non mi muoverò. Poi nel calcio tutto può cambiare in fretta: ho visto un allenatore dire che si sarebbe dimesso il giorno in cui i giocatori sarebbero costati più di 100 milioni e poi la sua squadra ha fatto un’offerta di quel tipo. Ma in questo cosa non è cambiato nulla”.

Foto: twitter Tottenham