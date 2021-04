Pochettino: “Lotterò con tutte le mie forze per trattenere Mbappé”

Mauricio Pochettino è tornato a parlare dopo la conquista della semifinale contro il Bayern Monaco. In particolare, il tecnico del Psg ha parlato del suo gioiello Kylian Mbappé. Ecco un estratto dell’intervista a El Larguero: “L’obiettivo del Psg è mantenere i migliori giocatori e avere i giocatori per ottenere qualcosa di importante come la Champions League. Il club sta facendo tutto il possibile per mantenere Neymar e Mbappé. Io e Kylian abbiamo un ottimo rapporto, al momento sono ottimista e lotterò con tutte le mie forze per farlo restare. Penso che Mbappé giocherà a Parigi il prossimo anno e che il club farà ogni sforzo. La priorità è che entrambi i giocatori continuino. Non pensiamo a un altro piano senza questi giocatori in futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Psg