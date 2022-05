Pochettino: “L’obiettivo era la Champions League, ma non si può sottovalutare la vittoria del campionato”

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha rivendicato il successo in Ligue 1 nel corso di un’intervista concessa a Europa 1: “È chiaro che l’obiettivo principale del Paris Saint-Germain negli ultimi anni sia stata la Champions League, ma il decimo titolo per un club di 50 anni non è da sottovalutare. Questo risultato va valorizzato, anche se la delusione per non essere riusciti a trionfare in Europa è grande“.

Foto: Twitter PSG