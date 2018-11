Pochettino: “Contro l’Inter faremo turnover. Dele Alli? Nelle partite semplici si annoia”

Intervenuto in conferenza stampa, Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato della partita di Champions League in programma domani contro l’Inter: “Credo che avere la possibilità di lottare per cose importanti e avere tante partite sia ottimo. Certo, è dura, avremo tante gare ravvicinate e dovremo essere bravi, altrimenti avremo dei problemi. Domani farò turnover, così come nelle prossime sfide in Premier League. Giocare ogni tre giorni non è facile e dovrò valutare bene tutti i giocatori”. Sulle prestazioni di Dele Alli nei big match: “Ama le cose importanti ed è un vincente. Quando non sente la pressione o la sfida rende meno si annoia, è un grande giocatore e non vuole che le cose siano semplici. Ama la competizione e questo tipo di partite”.

Foto: Twitter Tottenham