Pochettino: “Leonardo e il presidente lavorano per migliorare la squadra, Messi è tra le opzioni”

A 24 ore dal fischio di inizio della prima di campionato per il Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, allenatore del club parigino, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche dell’eventuale arrivo di Messi. Queste le sue parole: “Siamo concentrati sull’inizio della stagione, parallelamente il club lavora fortemente e discretamente sul mercato per migliorare la squadra al fine di raggiungere gli obiettivi fissati per quest’anno. Per quanto riguarda Messi, sappiamo cosa è successo ieri. Non voglio dirvi il contrario, noi siamo concentrati sulla sfida di Troyes per far una buona gara e iniziare bene il campionato. Leonardo e il nostro presidente lavorano discretamente per migliorare la squadra, Messi è tra le opzioni. In caso ci dovessero essere novità sul fronte Leo ve le diremo. Se l’arrivo della Pulce porterebbe ad una partenza di Mbappè? Assolutamente no“.

Foto: Twitter PSG