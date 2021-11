Pochettino: “La Ligue 1 è un campionato molto fisico. Vincere la Champions non deve essere visto come un obbligo”

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ha parlato ai canali ufficiali della Ligue1 e si è soffermato sulle difficoltà del massimo campionato francese ma anche sulla Champions League che resta il sogno del club

Queste le sue parole: “La Ligue 1? Non dico che sia un campionato migliore rispetto alla Premier League, ma penso che le partite siano più fisiche. Mi sembra un campionato molto complicato e penso che sia il campionato più fisico del mondo, sì sì. C’è tanto talento, è incredibile, tutte le squadre hanno qualità e si vede in ogni partita. Penso che questo sia un ottimo campionato, sono felicissimo di essere qui”.

Sulla Champions: “Il lavoro del mister in una squadra? Penso che noi allenatori dobbiamo sempre adattare le nostre idee. La cosa più importante è cercare di decidere in base ai giocatori che abbiamo, capire in che modo possano esprimersi al meglio per cercare di vincere le partite. Questo è l’obiettivo di tutti gli allenatori, lasciare un segno, una propria identità alla squadra. In certi club si può far vedere determinate cose dando una forte identità, diciamo che al Psg si può farlo meno. la Champions? Non deve essere vista come un obbligo. Se la vediamo così ci si pone dei limiti e delle pressioni che non aiutano. Bisogna viverla nel modo più sereno possibile”.

Foto: Twitter PSG