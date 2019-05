Pochettino: “Kane è il nostro Messi”

Manca oramai sempre meno alla tanto attesa finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. Il tecnico degli spurs, Mauricio Pochettino, ha parlato ai microfoni di Marca in vista della super sfida di sabato: “Kane? Siamo arrivati in finale e la nostra stella non ha disputato le ultime 4 partite. E’ come se il Barcellona avesse conquistato un posto in finale senza aver potuto contare su Messi nei quarti e nelle semifinali. Kane è il nostro Messi. Abbiamo ancora qualche giorno per valutarlo, poi decideremo se potrà partire tra i titolari, sedersi in panchina o stare fuori dalla lista dei convocati. Siamo prudenti ma sono positivo, si è allenato bene durante la settimana. Una partita non si vince solo con i titolari ma con tutta la panchina”.

Foto: teamtalk