Pochettino: “Inaccettabile perdere così, c’è da vergognarsi: va superata la frustrazione per la Champions”

Quella di oggi è stata una giornata particolarmente difficile per il Paris Saint-Germain, travolto per tre reti a zero dal Monaco. Intervenuto in conferenza stampa dopo l’incontro, il tecnico Mauricio Pochettino ha commentato: “Perdere così è inaccettabile, non si può cominciare in questo modo una partita: c’è da vergognarsi. Bisogna superare la frustrazione per l’eliminazione in Champions League e andare avanti dando il meglio per il club. Non avevamo la giusta combattività per giocare contro una squadra arrabbiata come il Monaco, reduce dall’eliminazione dall’Europa League. Il nostro primo tempo è stato semplicemente inaccettabile“.

Sulla prova di Neymar e Mbappé: “Giudichiamo sempre la performance collettiva, lo stato mentale collettivo, non voglio concentrarmi sui singoli, non troveremo scuse”.

Foto: Twitter PSG

