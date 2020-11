Pochettino: “Ho voglia di tornare in panchina. Aspetto il progetto giusto”

Intervistato da Sky Sports, il tecnico argentino, Mauricio Pochettino, ormai da 1 anno senza squadra (esonerato nel novembre 2019 dal Tottenham), ha voglia di tornare in panchina.

Il tecnico ha affermato come stia attendendo il progetto giusto per tornare a rimettersi in gioco.

Queste le sue parole: “Ho voglia di tornare ad allenare. Non chiuderò nessuna porta, ascolterò tutte le proposte quando arriveranno e valuteremo. L’ho imparato quando ero molto, molto giovane, si deve sempre ascoltare tutti nella vita e nel mondo del lavoro. Il calcio detterà la mia strada. Sto aspettando il progetto giusto. Sono pieno di energia, ma so che questo è il momento giusto per aspettare. Inoltre la pandemia non aiuta nemmeno in questo momento, quindi, è un periodo un pò triste ma si va avanti”.

Foto: Twitter Tottenham