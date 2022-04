Pochettino: “Ho un anno di contratto, voglio vendicarmi di questa stagione”

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: “Le valutazioni sulla stagione le faremo a fine campionato, dopo aver conquistato il titolo. Per il club l’obiettivo era la Champions ed essere usciti presto è motivo di delusione. Per quanto mi riguarda ho un anno di contratto, desidero fare sempre meglio e vendicarmi di questa annata. Al momento siamo concentrati sulla vittoria del titolo e sulle prossime gare. Non ho parlato con la dirigenza della rosa dell’anno prossimo – scrive L’Equipe – ma so che stanno facendo delle valutazioni“.

Foto: Twitter PSG