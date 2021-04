Pochettino: “Guardiola è il migliore. Neymar felice perché libero di esprimersi, gioca come se stesse ballando”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Manchester City, il tecnico del Psg Mauricio Pochettino ha parlato della semifinale: “Per me è solo la gara fra la mia squadra e un’altra. Non è una battaglia personale, c’è il PSG contro il Manchester City. Sarà una battaglia tra due grandi squadre. Guardiola è uno dei migliori allenatori del mondo, ammiro la sua carriera. Non sarà una partita facile per entrambe le squadre. Ci sono giocatori fantastici, sarà una gara difficile e competitiva. Andata in casa? Non cambia niente per me. Non è importante iniziare in casa o fuori, devi giocare al meglio per meritare la finale. Per esperienza posso dire che non cambia molto. Il City È una delle migliori squadre al mondo con il miglior allenatore. Sarà difficile, vedremo se riusciremo a vincere ma siamo fiduciosi. Dobbiamo meritarci la finale, dobbiamo lottare su ogni pallone per battere il Manchester City”.

Su Neymar che si è detto felice da quando c’è Pochettino: “È più facile chiederlo direttamente a Neymar. Il mio approccio è stato molto naturale. Si tratta solo di essere spontanei e naturali, non facciamo niente di specifico per un giocatore. Non c’è niente di speciale, tutti i giocatori ricevono lo stesso trattamento. È facile lavorare con Neymar, è molto umile e accetta sempre tutte i miei consigli. I brasiliani hanno qualcosa di speciale dentro, amano giocare a calcio perché è come un ballo. Giocano come se stessero ballando. Hanno bisogno di sentirsi felici per esibirsi nel modo migliore”.

Foto: Twitter Psg