Pochettino: “Futuro? Ci penso, ma non dipende da me essere o non essere qui”

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brighton: “È importante mantenere forte la mentalità e credere davvero che possiamo arrivare in Europa. Saranno due partite davvero difficile, ma la cosa importante è crederci. Stiamo facendo bene, stiamo andando davvero bene”.

Sul futuro: “Non ho mai detto che non pensavo al futuro. Penso al futuro, il piano c’è per iniziare il precampionato. Non dipende da me essere o non essere qui. Mi sono divertito molto nelle mie prime 50 partite al Chelsea. Adesso stiamo molto meglio, quando vinci ti diverti di più”.

