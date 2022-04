Pochettino: “Futuro? Ad oggi io e Mbappé restiamo al 100% al PSG”

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain non ha mostrato dubbi in conferenza stampa, ad una domanda circa il suo futuro e quello di Kylyan Mbappé. Per il tecnico, al momento, entrambi resteranno nella capitale francese.

Queste le sue parole: “Il futuro quale sarà? Ad oggi io e Mbappé restiamo a Parigi al 100%. Le mie sensazioni sono queste. Nel calcio non sappiamo cosa possa succedere, vi dico quindi ciò che sento. Ora che abbiamo vinto il campionato, tutta la squadra aiuterà Kylian a diventare il massimo cannoniere del PSG”.

Foto: Twitter PSG