Pochettino: “Florenzi via? Per me è importante e me lo tengo stretto”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa in merito ad Alessandro Florenzi e di rumors di mercato.

Queste le sue parole: “Florenzi? Non commentiamo quello che al momento sono solo rumors di mercato .Ciò che conta sono le partite e il fatto che siamo in corsa per tre obiettivi. Il club e i giocatori sono focalizzati su questo. Al momento opportuno comunicheremo le nostre decisioni. Quello che penso di Florenzi è quello che penso anche degli altri giocatori: sono i migliori e devono aiutarci a vincere le partite e a conquistare gli obiettivi prefissati. Alessandro per me è importante e me lo tengo stretto”.

Foto: Twitter PSG