Pochettino e la dedica per salutare i calciatori del Tottenham: “Per sempre nel mio cuore”

Jesus Perez, collaboratore dell’ormai ex tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, ha pubblicato alcune foto che immortalano l’allenatore italo-argentino mentre scrive una dedica, all’interno degli spogliatoi dell’Hotspur Stadium, rivolta ai calciatori degli Spurs. Questo il testo del messaggio: “Grazie a tutti. Non possiamo dirci addio, ma sarete per sempre nel mio cuore”.

Foto: As