Pochettino: “Dualismo Donnarumma-Navas? Deciderà il club. Mi aspetto qualcosa di positivo sul rinnovo di Mbappé”

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, alla vigilia della partita contro il Montpellier ha parlato di Donnarumma, Mbappé e del suo futuro in conferenza stampa: “Credo ad oggi di essere ancora l’allenatore del PSG, almeno sino alla fine del campionato. Ogni club ha la sua strategia. Anche il PSG. Non servono confronti. Sono certo che si sta già lavorando per la prossima stagione, monitorando diversi elementi che possano migliorare ulteriormente la squadra. Partenze e arrivi poi derivano anche da fattori non controllabili. Mi si chiede se Mbappé rinnoverà, ma è una domanda da porre a lui. Mi aspetto qualcosa di positivo ma non credo arrivi in occasione dell’evento legato agli oscar del calcio francese. Quanto a Donnarumma non so cosa abbia detto di preciso e credo sia difficile intuirlo perché una dichiarazione si presta a tante sfumature e interpretazioni. Di certo si riterrà cosa sia più opportuno, come in passato con l’ingaggio di Gigio, pur avendo Keylor. Tocca al club a prendere le decisioni. E poi ognuno avrà la sua opinione”.

FOTO: Twitter Psg