Pochettino dopo la vittoria della Ligue 1: “Non era semplice dopo la delusione Champions”

Ieri sera il Psg si è laureato campione di Francia. Mauricio Pochettino ha espresso tutta la sua gioia ai canali ufficiali del club la soddisfazione: “Sono molto felice di avere conquistato un altro titolo per il club, abbiamo fatto la storia con il decimo titolo nazionale. È molto importante per tutti. Non è mai semplice quando sei reduce da una profonda delusione come quella dell’eliminazione dalla Champions League, ma la squadra, i giocatori, sono stati molto professionali e hanno lottato per riuscire a vincere il campionato e lo abbiamo fatto. Penso sia molto importante aver aggiunto un altro trofeo alla bacheca del club, ne siamo molto felici e dobbiamo dare valore a questo successo”.

FOTO: Twitter Psg