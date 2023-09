Pochettino dopo la vittoria: “Buona risposta, era una vittoria obbligata”

Dopo un pessimo inizio in Premier League, ieri il Chelsea ha passato il turno in Carabao Cup battendo per 1-0 il Brighton di De Zerbi. Il tecnico Mauricio Pochettino ha parlato così dopo la gara:

“È stata una buona risposta da parte della squadra. Sono ancora una volta molto soddisfatto della prestazione. Sono felice per la vittoria e penso che sia importante superare il turno, costruire la nostra fiducia e trovare lo slancio. Speriamo di poter portare questo slancio nel futuro. Non è mai facile giocare data la situazione e la circostanza. Oggi era una vittoria obbligata. Naturalmente, l’incertezza e talvolta la pressione per vincere significano non essere perfetti nelle nostre posizioni in campo. Ma penso che nel secondo tempo abbiamo dominato la partita e abbiamo meritato pienamente la vittoria“.

Foto: Facebook Chelsea