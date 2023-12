Pochettino: “Dobbiamo lavorare meglio in alcune situazioni. Fernandez e Caicedo? Tante aspettative su di loro”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Everton, il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino si è soffermato anche su alcune situazioni tattiche che stanno costando care ai blues, apparsi vulnerabili sui cross avversarie e perforati a più riprese con colpi di testa degli avversari: “Nell’ultima settimana abbiamo lavorato su questo tipo di situazioni. Credo sia importante sapere due cose. Non pressiamo il centro. Poi, con la qualità che abbiamo tutti in Premier League, se la palla è lì è difficile fermarla. Dobbiamo migliorare. Con un gol del genere, sono davvero preoccupato. Dobbiamo lavorare molto, molto meglio in queste situazioni”.

L’ex trainer del Tottenham parla anche di Enzo Fernandez e Moisés Caicedo, ingaggiati per una cifra complessiva di 276 milioni di dollari: “Sono giovani. Le aspettative sono enormi quando si arriva. Non si tratta solo di aspettative individuali, ma anche di aspettative collettive in un club come il Chelsea”.

Foto: Facebook Chelsea