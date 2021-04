Pochettino: “Contro il Bayern Verratti, Florenzi e Marquinhos sicuramente non saranno titolari”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno contro il Bayern Monaco, Mauricio Pochettino ha fatto il punto sugli infortunati. E non arrivano buone notizie per il PSG: “Domani vedremo come sta Marquinhos. In linea di principio potrebbe essere nel gruppo, ma non sarà titolare, questo è sicuro. In panchina, forse. Non abbiamo deciso l’undici di partenza. Anche per Marco Verratti sarà difficile esserci dal 1′, così come per Alessandro Florenzi: dobbiamo ancora analizzare e valutare alcune cose”.

Foto: Twitter Psg