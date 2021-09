Pochettino consegna la formazione: Donnarumma e Messi titolari. C’è anche Verratti

Come riporta la fonte autorevole francese, RMC Sports, Mauricio Pochettino ha appena letto la formazione che sfiderà tra poco più di due ore il Manchester City.

Ci sarà Gigio Donnarumma in porta, per quello che sarà il suo esordio nella massima competizione europea. Insieme a lui ci sarà anche Messi, con Verratti recuperato.

Per Donnarumma si tratta del suo esordio in Champions League, in una sfida mai banale, quella contro il Manchester City, contro Guardiola, i vice campioni d’Europa.

🚨 Pochettino a choisi de titulariser Donnarumma face à City. Le portier italien va vivre sa toute première en Ligue des champions — RMC Sport (@RMCsport) September 28, 2021

Foto: Twitter PSG