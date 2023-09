Pochettino: “Con 12 infortunati è tutto più difficile. Ci sono molte aspettative a causa dei soldi spesi, è la realtà”

Il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato al termine della partita che ha visto pareggiare i suoi ragazzi in casa del Bournemouth per 0-0.

Di seguito le sue parole: “Ci sono molte aspettative a causa dei soldi spesi, non posso cambiare la realtà. Con tutta la squadra in forma possiamo competere, ma non ho tutta la rosa a disposizione. Cosa posso fare? Oggi mancavano 12 giocatori per infortunio, ho portato due portieri in panchina. Questa è la situazione. La rosa è nuova e dobbiamo capire e sentire cosa significa essere un giocatore del Chelsea”.

Foto: Facebook Chelsea