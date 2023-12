Pochettino: “Sono frustrato, penso che meritassimo di più”

Ancora un ko per il Chelsea di Mauricio Pochettino, l’ottavo da inizio stagione, che relega nella metà della classifica i Blues. Dopo la sconfitta di oggi contro il Wolverhampton, il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK, senza nascondere il suo disappunto: “Sono frustrato perché penso meritassimo di più. La Premier ti punisce quando non sei cinico, noi abbiamo creato occasioni e non le abbiamo sfruttate. Abbiamo parlato molto all’inizio della stagione, molti dei nostri sono giovani, siamo un club molto giovane. Ci sono giocatori che giocano per la prima volta in Premier e gli serve tempo per adattarsi”.

Poi ha proseguito: “Ci serve tornare a segnare per vincere le partite. È frustrante, a volte dovremmo anche mantenere la porta inviolata se non riusciamo a segnare. Concediamo troppi angoli, ora dobbiamo resettare e continuare a spingere. Una squadra giovane impara molto da queste partite”.

Foto: Instagram Chelsea