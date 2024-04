Pochettino: “Chalobah e Malo Gusto in gruppo. Nkunku? Speriamo di riaverlo prima della fine della stagione”

Mauricio Pochettino fa il punto della situazione dell’infermeria. Il tecnico del Chelsea, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato dei giocatori infortunati e di chi invece tornerà in campo: “Chalobah e Gusto si sono allenati con noi e penso che saranno pronti per essere coinvolti con noi in rosa. Non vediamo Chilwell da venerdì. Quella è stata l’ultima volta che lo abbiamo visto perché il medico e lo staff medico gli hanno rimosso molto liquido dal ginocchio. Questa era la situazione dopo che è arrivato dalla Nazionale. Sabato si è infortunato e quindi non era qui lunedì, martedì, mercoledì né oggi. E’ a casa e sta cercando di riprendersi”.

Poi ha proseguito: “Sanchez si sta allenando, vedremo se potrà essere inserito nella lista dei convocati oppure no. Nkunku? È stato dopo la finale della Carabao Cup, quando ha giocato 30-40 minuti con un problema che noi non sapevamo e che abbiamo scoperto solo dopo la partita. Questo tipo di circostanze alla fine va ad influire su tutto, perché non riguarda solo lui. Ci sono troppi giocatori che hanno infortuni in questa stagione, ma spero che possa essere ritornare il più presto possibile in squadra. Sarebbe davvero bello se prima della fine della stagione potessimo contare su di lui per far parte nuovamente della squadra. Quindi speriamo che sia così”.

Foto: Facebook Chelsea