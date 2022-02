Pochettino: “Alternanza in porta proseguirà. Messi è il migliore al mondo”

Conferenza stampa della vigilia per Pochettino, che ha presentato la gara contro il Nantes. Tra i temi toccati quello del portiere: “Prendiamo decisioni partita dopo partita. Quello che gioca è il numero uno e l’altro in panchina. A volte il numero uno è Navas, altre volte è Donnarumma. Penso che siamo in buone condizioni e i due portieri hanno giocato quasi le stesse partite. Navas ne ha giocate tre in più rispetto a Donnarumma. In questo caso, avendo due portieri top, crediamo che questa gestione sia la migliore. Non abbiamo ancora deciso chi ci sarà col Nantes; domani lo faremo e lo comunicheremo alla squadra“. Su Messi, criticato dopo l’errore dal dischetto contro il Real: “Leo Messi è il miglior giocatore del mondo. Un giocatore come lui, con la sua esperienza e quello che rappresenta, è il calcio. Se volete spiegare a qualcuno cos’è il calcio, dite che è Leo Messi. Sbagliare un rigore non intacca in alcun modo la sua fiducia, è impossibile. E chi la pensa in questo modo non capisce questo sport. Sono contento della sua prestazione, ha giocato bene“.

Foto: Twitter Psg