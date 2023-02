Pochesci: “Voglio portare la Juve Stabia in A. Mercato? Sono contento della rosa”

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo tecnico della Juve Stabia, Sandro Pochesci si è così presentato: “Ho trovato un gruppo compatto ma triste. Ma sono convinto che ciascuno dei ragazzi possa dare ancora di più di quanto fatto fino ad oggi. Siamo quarti, con l’ambizione, come tanti altri, di poter scalare ancora almeno un gradino, e di questo ho parlato subito alla squadra. Il mio obiettivo è portare la Juve Stabia in A, ma il contratto deve essere di un anno. Leader? Nello spogliatoio credo ci siano due o tre calciatori di quelli più esperti che possano davvero prenderla per mano. Abbiamo tanto da dare in questo finale di campionato, possiamo divertirci e divertire, i tifosi, i presidenti, ne sono convinto”.

Infine, sul mercato: “Sono contento della rosa, stavamo prendendo Mendez dell’Ascoli, e non solo, ma se certe trattative non sono andate in porto è inutile stare qui a piangere, guardiamo avanti”