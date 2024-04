Poche occasioni e zero gol: 0-0 tra Lazio e Verona all’intervallo

Termina a reti inviolate la prima frazione del match tra Lazio e Verona, in corso allo stadio Olimpico. Dopo appena quattro minuti è Guendouzi a provarci dal limite dell’area, spendendo la sfera fuori di poco. Un giro di lancetta più tardi è Noslin a rispondere per gli scaligeri, ancora con una conclusione da fuori, che ha lo stesso destino della precedente. Al 26′ la squadra di Tudor va ancora vicina a sbloccare il risultato: veloce ripartenza biancoceleste in superiorità numerica, chiusa male sia per il passaggio impreciso di Luis Alberto che per il successivo brutto controllo di Isaksen a pochi passi da Montipò. Al 35′ l’Hellas è ancora pericoloso: palla in area per Noslin, che sfrutta un’uscita a vuoto di Mandas e spizza di testa per Swiderski, il quale calcia di prima, spedendo la palla fuori nonostante la porta fosse praticamente sguarnita vuota.

Foto: Instagram Lazio