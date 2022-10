Poche occasioni e tante imprecisioni: è 0-0 all’intervallo tra Lecce e Juventus

Finisce 0-0 il primo tempo tra Lecce e Juventus al Via del Mare. Una partita molto chiusa, con due squadre che giocano con il peso della classifica non semplice.

Discreta Juve, che fa la partita, con oltre il 60% di possesso palla. Lecce che aspetta e prova a ripartire in contropiede. Le occasioni migliori nel finale per i bianconeri, prima con un sinistro di Miretti, poi con un colpo di testa di Rabiot, parato da Falcone.

Lecce poco pericoloso in avanti, che recrimina però per un rosso non dato a Miretti.

