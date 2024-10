Poche emozioni tra Genoa e Fiorentina: 0-0 all’intervallo

Poche emozioni al termine della prima frazione di gioco a Marassi: 0-0 tra Genoa e Fiorentina. La prima occasione arriva dopo appena 7′ ed è per i padroni di casa con la girata di Maturro, ma la conclusione è di facile lettura per De Gea. Con il passare dei minuti la squadra di Palladino prende le redini della partita, ma senza riuscire a trovare l’imbucata giusta nella difesa ordinata del Grifone. Al 40′ ci prova Richardson, ma il suo tiro è troppo debole e di facile lettura per Leali.

Foto: Twitter Serie A