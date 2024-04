Poche emozioni e niente gol: è 0-0 all’intervallo tra Viktoria Plzen e Fiorentina

Il risultato non si schioda dallo 0-0 dopo i primi 45 minuti del primo atto del doppio confronto tra Viktoria Plzen e Fiorentina, valido per i quarti di finale di Conference League. In un prima frazione avara di emozioni sono i cechi a rendersi più pericolosi, prima al 12′ con una torsione aerea di Hejda sugli sviluppi di un calcio d’angolo, facilmente bloccata da Terracciano, e poi con la ben più ghiotta occasione capitata sui piedi di Vydra al 23′, che spedisce la sfera di poco a lato con un’insidiosa conclusione in diagonale. La timida reazione viola è affidata a Martinez Quarta, che prova ad impensierire, poco dopo la mezz’ora, l’estremo difensore ceco con un destro da lontano, terminato di poco alto sopra la traversa.

