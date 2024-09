Poche emozioni al Ferraris: reti inviolate all’intervallo tra Genoa e Juventus

Poche emozioni e tanto equilibrio: reti inviolate all’intervallo tra Genoa e Juventus. Per il primo squillo della gara si dovrà aspettare il 35′ quando Yildiz entra in partita e affonda in area di rigore, poi il suo cross dal fondo, all’interno dell’area, non trova nessuno pronto al tap-in in area dopo il velo di Vlahovic. Al 44′ altra discesa di Nico Gonzalez sulla sinistra, che arriva sul fondo e cerca il cross in mezzo: Gollini tocca rischiando di buttarsi la palla nella propria porta.

Foto: Instagram Juventus