Pobega si laurea in Economia Aziendale: tesi basata sul Milan

C’è un nuovo dottore nel Milan. Tommaso Pobega, cresciuto nel vivaio rossonero tra il 2013 e 2018 prima di trasferirsi in prestito fra Ternana, Spezia ed infine Torino, si laurerà in Economia Aziendale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe ’99 ha scritto la sua tesi incentrandola sulla responsabilità social dei rossoneri, basando un capitolo su FondazioneMilan, di cui ricorre il ventesimo anniversario proprio oggi.

Foto: Pobega Milan