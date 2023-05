Pobega: “Pioli mi ha aiutato tanto su come migliorare. Il lavoro di Juric ti stimola la consapevolezza”

Tommaso Pobega a margine di un evento di uno sponsor del Milan ha risposto alle domande di alcuni giornalisti sulla sua stagione: “Penso che tanto lo devo ai miei genitori, è stata anche una mia ambizione venire al Milan. Non ho mai avuto paura di non tornare ai rossoneri dopo i prestiti, ero consapevole delle mie qualità”.

Sul primo gol in carriera: “Quello con la Roma me lo sono goduto di più. Con la Roma ho visto la Sud, è stato bellissimo”.

Sul Milan: “Siamo una squadra che non molla. In Champions a San Siro serate magiche, peccato per la semifinale contro l’Inter”.

Il rapporto con gli allenatori in carriera: “Mi hanno arricchito sotto molti punti di vista. Con Italiano ho lavorato sulla postura del corpo, sulla tecnica. Con Juric un lavoro fisico, più faticoso, ma che ti migliora in consapevolezza, non puoi avere paura. Pioli mi ha aiutato tanto su come migliorare, trovare il momento in cui lavorare sui punti deboli”.

